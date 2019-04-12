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Şuhut’ta köy muhtarlarına eğitim semineri

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 14:30 | Son Güncelleme

Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından mazbatalarını alan köy muhtarlarına eğitim semineri verildi.Şuhut Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim semineri İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Kızıldağ tarafından verilirken, muhtarlara kaymakamlık birimleri, resmi kurumlarla iletişim, yazışma usul ve esasları, İl Özel İdare teşkilat yapısı, bütçe, İlçe Özel İdare yapılaşma, hazine arazilerine yapılan işgaller, Köylere Hizmet Götürme Birliği yapısı ve çalışma usul ve esasları konularında bilgiler verildi.Eğitim semineri ile ilgili konuşan Kızıldağ, ‘’İlçemizdeki 36 köy muhtarından 24’ü değişti.

Şuhut’ta köy muhtarlarına eğitim semineri

Şuhut İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından mazbatalarını alan köy muhtarlarına eğitim semineri verildi.
Şuhut Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen eğitim semineri İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Kızıldağ tarafından verilirken, muhtarlara kaymakamlık birimleri, resmi kurumlarla iletişim, yazışma usul ve esasları, İl Özel İdare teşkilat yapısı, bütçe, İlçe Özel İdare yapılaşma, hazine arazilerine yapılan işgaller, Köylere Hizmet Götürme Birliği yapısı ve çalışma usul ve esasları konularında bilgiler verildi.
Eğitim semineri ile ilgili konuşan Kızıldağ, ‘’İlçemizdeki 36 köy muhtarından 24’ü değişti. Seçilen muhtarlarımızı tebrik ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Her seçimin ardından muhtarlarımız seminerde anlattığımız konularla ilgili başlangıçta çok zorluk çekiyorlar. Bu süre bazen bir yıla kadar uzayabiliyor, öncelikle amacımız muhtarlıklarımızla tanışmak ve muhtarlık iş ve işlemleri ile ilgili olarak adaptasyon sürecini minimize ederek biran evvel hizmete koyulmalarını sağlamaktır’’ ifadelerine yer verdi.

Şuhut’ta köy muhtarlarına eğitim semineri

Şuhut’ta köy muhtarlarına eğitim semineri

Şuhut’ta köy muhtarlarına eğitim semineri

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