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Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Piri Reis Anaokulu tarafından unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları kapsamında ’okul öncesinde okul dışarıda’ etkinliği düzenlendi.Piri Reis Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 45 çocuk, yağ satarım bal satarım, renkli istop, alaydan bulaydan, mendil kapmaca, aç kapıyı bezirganbaşı ve körebe gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Piri Reis Anaokulu tarafından unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları kapsamında ’okul öncesinde okul dışarıda’ etkinliği düzenlendi.
Piri Reis Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 45 çocuk, yağ satarım bal satarım, renkli istop, alaydan bulaydan, mendil kapmaca, aç kapıyı bezirganbaşı ve körebe gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynadı. Öğretmen ve velilerde minik öğrencilerin oyunlarına katılarak, renkli görüntüler oluşturdu.
Piri Reis Anaokulu Öğretmeni Nimet Çakır, konuyla ilgili açıklamalarında, ’’Sokak oyunlarıyla büyüyen çocuklarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimlerinin, bilgisayar oyunları oynayan çocuklara göre daha iyi olduğunun altını çizmek isterim. Çünkü unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları paylaşım duygularını da güçlendiriyor. Çocuklarımız birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir seviyeye geliyor’’ ifadelerine yer verdi.

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı

Şuhut’ta minik öğrencilere unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynatıldı
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