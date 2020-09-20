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Şuhut’ta motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Çakırözü köyüne giden Haşmet K.

Şuhut’ta motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Çakırözü köyüne giden Haşmet K. idaresindeki tescilsiz ve plakasız motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple Şenol D. idaresindeki 03 VN 054 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletteki sürücü ve yanındaki İsmail U. yaralandı. İlk tedavisi Şuhut Devlet Hastanesinde yapılan Haşmet K., kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kamyon sürücüsü Şenol D.’yi gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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