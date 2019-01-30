Şuhut’ta öğrencilere ’’Bilimi Yaşıyorum’’ tiyatro etkinliği düzenlendi

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesine bağlı Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri, ’’Bilimi Yaşıyorum’’ etkinliği kapsamında atomun tarihsel gelişiminde görev alan bilim insanlarını kendi yazdıkları tiyatro metinleri ile canlandırdılar.

Öğrenciler tiyatro metinleri ile canlandırdıkları atomun tarihsel gelişiminde görev alan bilim insanlarını canlandırırken izleyicilere de eğlence dolu dakikalar yaşattı.

Etkinlikler hakkında bilgi veren Fen Bilimleri Öğretmeni Yusuf Ziya Kumalar, ’’Bilim insanlarının tarihteki önemli buluşlarını ve fikirlerini öğrencilerin kendi metinleri ile canlandırmasını yaparak ve yaşayarak öğrenme ile hem bilginin kalıcılığını sağladı hem de öğrencilerim adına unutulmaz bir anı olarak hafızalarında yer edindi’’ ifadelerine yer verdi.

