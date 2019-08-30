Şuhut’ta Osman Öztekin rüzgârı esti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor.

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Sanatçısı Osman Öztekin’in katılımlarıyla Şuhut Şehir Stadyumunda açık hava konseri yapıldı. Açık hava konserine, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ses Sanatçısı Osman Öztekin’in sahne aldığı açık hava konserinde vatandaşlar oyun havası eşliğinde doyasıya eğlendi. Ses Sanatçısı Osman Öztekin’in birbirinden güzel besteleriyle eğlenen vatandaşlar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a böyle bir etkinliği 1 günden 5 güne çıkardığı için teşekkür etti. Akabinde Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut Belediye Başkan Vekili Ömer Karahan tarafından Ses Sanatçısı Osman Öztekin’e plaket takdim edildi.