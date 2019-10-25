Şuhut’ta otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şuhut-Ortapınar köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Ortapınar köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Mevlüt Çelik (31) yönetimindeki 07 LG 838 plakalı araç ile karşı yönden gelen Erdoğan Özdemir (40) yönetimindeki tescilsiz motosiklet çarpıştı. Çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Özdemir yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

