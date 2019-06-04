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Şuhut’ta Ramazan Bayramı’na saatler kala berberlerde arefe günü yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan Bayramı’na saatler kala berberlerde arefe günü yoğunluğu yaşandı.Şuhut’ta Ramazan Bayramı’na saatler kala berberlerde arefe günü yoğunluğu devam ediyor.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Ramazan Bayramı’na saatler kala berberlerde arefe günü yoğunluğu yaşandı.
Şuhut’ta Ramazan Bayramı’na saatler kala berberlerde arefe günü yoğunluğu devam ediyor. Ramazan Bayramı’na saatler kala erkek kuaförleri ve berberlerinde yoğunluk akşam saatlerinden Ramazan Bayramı namazına kadar devam etti. Bayram öncesi tıraş olmak için vatandaşlar berberlere akın ederken berberlerde ise yoğunluk oluştu. Berber esnaflar müşterilerin sıra sistemiyle tıraş olduklarını belirtirken bazı müşterilerin ise randevu sistemiyle tıraş olduklarını ifade etti. Ayrıca berber esnaflar Ramazan Bayramı namazına kadar çalışacaklarını belirtti.
Berber Ferdi Arıevi konuyla ilgili açıklamalarında, "Bugün Ramazan Bayramı’nın arefesi berberler ve kuaförler olarak gece geç saatlere kadar çalışıyoruz. Sabahın ilk ışıklarına kadar. Şu an yaklaşık 7-8 kişi var ve randevu alan da 10 kişi var sabah ezanlarına kadar herhalde bitiririz. Her bayram bu şekilde rutin olarak sabit müşterilerimiz, arkadaşlarımız geliyorlar’’ dedi.
Berber Ahmet Çakar ise "Çalışmalarımıza tam gaz devam ediyoruz sabahtan beri bütün arkadaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Yoruluyoruz onları da yormamaya çalışıyoruz bekliyorlar sağ olsunlar istikrarlı bir şekilde. Saat olmuş gecenin üçü, sağ olsunlar onlarda bekliyorlar. Arkadaşlar bizler de onları tıraş etmeye çalışıyoruz. Günde 60-70 müşterimiz oluyor insanlar tatil olunca daha çok geliyorlar. İnsanlar 9 gün tatil olunca daha çok geliyor daha çok iş oluyor’’ dedi.
Berber Metin, "Çalışmalarımız Allah’a şükür yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sabah’tan akşama kadar hatta sabah namazına kadar devam ediyor. Yorgunluk tabi ki var günün verdiği yorgunluk fazlasıyla oluyor’’ ifadelerine yer verdi.

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