HABER

Şuhut’ta viraja hızlı giren otomobil takla açarak tarlaya girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 22:54 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da, viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, takla atarak tarlaya uçtu.Alınan bilgiye göre, kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karahallı köyü Çobankaya köyü istikametinde yaşandı.

Şuhut’ta viraja hızlı giren otomobil takla açarak tarlaya girdi

Afyonkarahisar’da, viraja girerken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsü, takla atarak tarlaya uçtu.
Alınan bilgiye göre, kaza, Şuhut ilçesine bağlı Karahallı köyü Çobankaya köyü istikametinde yaşandı. Karahallı köyü yolu istikametinden Çobankaya köyü istikametine 03 VY 665 plakalı otomobiliyle seyreden İsmail B., iddialara göre Çobankaya köyü girişine yaklaştığında keskin viraja hızlı girmesi sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Meydana gelen kazada takla atan otomobil sonucu yol kenarında bulunan tarlaya girdi. Otomobil bir kaya parçasına çarparak durabilirken, sürücü İsmail B. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Öte yandan olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Tarihi medrese yanında şüpheli çanta paniğiTarihi medrese yanında şüpheli çanta paniği
Hatay’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralıHatay’da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.