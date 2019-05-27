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Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi ve Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘’Yetimler Günü’’ dolayısıyla Şuhut Belediyesi Şelale Düğün salonunda iftar proğramı düzenlendi.İftar proğramına Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, protokol üyeleri, yetim çocuk ve aileleri ile birlikte hayırsever vatandaşlar katıldı.Şuhut ve köylerinde yaşayan yetimler dünya yetim günü çerçevesinde Şuhut Belediyesi ve Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yetim çocuklarımıza ve ailelerine verilen iftarda buluştu.

Afyonkarahisar’ın Şuhut Belediyesi ve Dost Eli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ‘’Yetimler Günü’’ dolayısıyla Şuhut Belediyesi Şelale Düğün salonunda iftar proğramı düzenlendi.
İftar proğramına Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, Şuhut İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, protokol üyeleri, yetim çocuk ve aileleri ile birlikte hayırsever vatandaşlar katıldı.
Şuhut ve köylerinde yaşayan yetimler dünya yetim günü çerçevesinde Şuhut Belediyesi ve Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen yetim çocuklarımıza ve ailelerine verilen iftarda buluştu. Kurulduğu günden bu yana ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koşan Şuhut Belediyesi ve Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği bu yıl dördüncüsünü düzenlediği yetimlere bayramlık alma ve gıda yardımı kampanyasında Şuhut ve köylerinde bulunan öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi 250 çocuğa 100 TL bayramlık yardımı ve çocukların ailelerine ise gıda yardımında bulunuldu
Şuhut Şelale Düğün Salonunda düzenlenen “Yetim Gülerse Dünya Güler İftar Program”ı İlçe Müftüsü Ramazan Orhanlı’nın Kur’anı Kerim tilaveti ve duası ile sona erdi.
İftar programı sonrasında protokol üyeleri eğitim ve maddi durumu kötü olan çocuklarımız ile beraber günün anlam ve önemine binaen hatıra fotoğrafı çektirdi.

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi

Şuhut’ta yetim çocuklara iftar verildi
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