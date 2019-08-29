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Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Ramazan Çelik’in sahne aldığı konserde Şuhutlu vatandaşlar doyasıya eğlendi.Şuhut Şehir Stadyumunda düzenlenen konsere, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.Konser başlamadan önce eskiden köy odalarında oynanan çeşitli oyunlar eğlenceli dakikalara sahne oldu.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Ramazan Çelik’in sahne aldığı konserde Şuhutlu vatandaşlar doyasıya eğlendi.
Şuhut Şehir Stadyumunda düzenlenen konsere, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Alaçam, Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya, protokol üyeleri ile birlikte binlerce vatandaş katıldı.
Konser başlamadan önce eskiden köy odalarında oynanan çeşitli oyunlar eğlenceli dakikalara sahne oldu. Vatandaşların yoğun ilgisini çeken eskiden köy odalarında oynanan çeşitli oyunlar katılımcıların çekişmeli anlarına neden oldu.
Köy odalarında oynanan oyunlarının ardından ses sanatçısı Ramazan Çelik sahne alarak katılımcılara oyun havası eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşattı. Sahneden aşağı inen Çelik vatandaşlarla beraber hatıra fotoğrafları çektirerek birbirinden güzel bestelerini katılımcılar için söyledi.
Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt tarafından ses sanatçısı Ramazan Çelik’e plaket takdim edildi.

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor

Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri konserlerle devam ediyor
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