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Şuhut’taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 16:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, Şuhut-Akyuva köyü yolu istikametinde meydana geldi.

Şuhut’taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde dün otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan şahıs tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, Şuhut-Akyuva köyü yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şuhut ilçesinden Akyuva köyü istikametine doğru seyir halinde olan Burhan Tosun (17) yönetimindeki tescilsiz motosiklet ile karşı yönden gelen Hayrettin Karakaya (69) yönetimindeki 03 DT 868 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Burhan Tosun, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Şuhut’taki trafik kazasında ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

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