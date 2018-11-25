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Suikast planı FETÖ dizisinden kurgulanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 10:32 | Son Güncelleme

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yayın kuruluşu olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan STV'de yayınlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" adlı dizinin 89. bölümünündeki suikast sahnesinin, Karlov suikastiyle benzerlikler gösterdiği belirtildi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yayın kuruluşu olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan Samanyolu TV'de yayınlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" adlı dizinin 89. bölümündeki suikast sahnesinin, Karlov suikastiyle benzerlik gösterdiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatlarının basın yayın yoluyla örgüt mensuplarına iletildiğinin yürütülen birçok soruşturma ile ortaya çıktığı hatırlatılarak, terörist başı Gülen'in sözde sohbetlerinde "Müsait bir iklim ve bir sisteme inme" derken basın yayın yolu ve dizi senaryolarını kastettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

İddianamede, "FETÖ soruşturmalarında ortaya çıkan bilgilerde dizi senaryoları, internette yayınlanan sohbetler, gazete köşe yazıları gibi basın yoluyla işaret edilen örgütsel hedefleri polis ve yargıdaki örgüt mensupları, takip ettikleri örgüte müzahir medyada gördüklerinde bu senaryolardan 'ilham' alıp operasyon yapmakta ve örgüt liderinin talimatlarını yerine getirmektedirler." ifadelerine yer verildi.

- Suikast planı STV dizisinden

FETÖ'nün kapatılan yayın organı Samanyolu TV'de yayınlanan "Nizama Adanmış Ruhlar" isimli dizinin 89. bölümünde soruşturma konusu olayın canlandırıldığı, sergi salonunda bir büyükelçinin öldürülmesi planına açıkça yer verildiği belirtilen iddianamede, Karlov suikastıyla ilgili dizinin 30 Aralık 2014'te yayınlanan 89. bölümünde işlenen suikast olayının benzerlikler gösterdiğine işaret edildi.

FETÖ'nün, eylemlerinde medyayı etkin şekilde kullandığı tespitine yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Fetullahçı Terör Örgütü'nün medya aracılığıyla, kendisine iltisaklı televizyon kanalları, gazeteler, dergiler aracılığıyla örgüt mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir."

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