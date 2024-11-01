'Suikast timi' gibi gezen şahıslar ekipleri harekete geçirdi! Çelik yelek, kar maskesi ve silah... Gerçek çok başka çıktı

Olay, İstanbul'un Silivri ilçesinde dün gece 23.30 sıralarında yaşandı. Kameralara yansıyan görüntülerde kar maskesi ve çelik yelek giymiş bir kişinin, aracın camından çevreye silah doğrulttuğu görüldü.

POLİSLER HAREKETE GEÇTİ

Çevredeki vatandaşlar konuyu polis ekiplerine ihbar etti. İhbarın ardından harekete geçen ekipler, aracın bir eğlence mekanının arkasında olduğunu tespit etti.

"CADILAR BAYRAMI KUTLAMASI İÇİN GELDİK"

EKOL TV'nin haberine göre Ekipler, aracın içinde bulunan 4 kişiyi yakaladı. Yaşları 18 ila 23 arasında değişen 4 kişinin savunması ise 'pes' dedirtti. Şahıslar, "Cadılar Bayramı kutlaması için geldik" dedi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

K.A., E.İ., T.M, ve H.S.Y. isimli kişiler yakalanırken, araçta bulunan K.A. ve E.Ş. gözaltına alındı.