Suikast timinin ‘nitelikli yağma’ duruşmasında iddia makamı esasa ilişkin mütalaasını verdi

15 Temmuz darbe girişiminde Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a suikast girişiminde bulunan MAK ve Özel Kuvvetlerde görevli eski subay ve astsubayların içinde bulunduğu 37 sanık hakkında açılan ‘Nitelikli yağma’ davasında sanıklar SEGBİS kanalıyla duruşmaya katıldı.

Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ve iki gün süren duruşmada verilen ara kararda, sanıklardan Taner Berber ve Şükrü Seymen’in 31 Mayıs’ta yapılacak duruşmada mahkeme huzurunda hazır bulunmalarına, diğer sanıkların esas hakkında mütalaalarını yapmaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine ve reddi hakim talebinde bulunan sanıkların taleplerinin reddine karar verildi. SEGBİS kanalıyla iki gün süren duruşmada bazı sanıklar avukatları olmadan savunma yapmayacaklarını belirtti. Bazı sanıklar ise iddia makamının iddialarını kabul etmeyerek suçsuz olduklarını ileri sürdü.

Reddi hakim talebine ret

Sanıklardan Davut Uçum reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme Başkanı Davut Uçum’un talebi ile ilgili olarak davanın savcısına söz verdi. Dava savcısı, yargılamanın geldiği aşama ve deliller dikkate alındığında talebin dava dosyasına katkı sağlamayacağından ve duruşmayı uzatmaya yönelik olacağından talebin reddedilmesini istedi. Mahkeme Başkanı sanığın talebinin dosyanın durumunu göz önünde bulundurularak, dosyaya yenilik katmayacağı ve duruşmayı uzatmaya yönelik olduğunun anlaşıldığından reddine karar verdi.