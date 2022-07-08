Suikaste uğrayan Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe öldü mü? Şinzo Abe kimdir? Kaç yaşındaydı?

Suikaste uğrayan Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe son dakika gelişmesi sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette suikaste ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe öldü mü? Şinzo Abe kimdir? Kaç yaşındaydı? Ayrıntılar haberimizde...

JAPONYA ESKİ BAŞBAKANI ŞİNZO ABE ÖLDÜ MÜ?

Japonya eski başbakanı Şinzo Abe bugün, Nara kentinde katıldığı bir mitingde konuşma yaptığı esnada, silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı.

Şinzo Abe'nin hayatını kaybettiği aktarıldı.

ŞİNZO ABE KİMDİR?

Shinzo Abe, 1954'te Japonya'nın Nagata kentinde doğdu.

Shinzo Abe'nin dedesi Kan Abe ve babası Shintarō Abe de siyasetçiydi. Shinzo Abe'nin annesi ise ülkenin eski Başbakanlarından Nobusuke Kishi'nin kızıydı.

Şinzo Abe, Amerika Birleşik Devletleri'nde Güney California Üniversitesi'nde siyasal bilgiler okudu. 1979 yılının nisan ayında Kobe Steel'da çalıştı.

Şinzo Abe, 1982 yılında şirketten ayrıldı. Daha sonra çok sayıda yerde çalıştı.

Şinzo Abe, yetkili asistan, Dışişleri Bakanı, LDP'nin Genel Konseyi'nin oturum başkanının özel sekreteri ve LDP Genel Sekreterliği'nde sekreter oldu.

9 Eylül 2007 tarihinde Afganistan'da görev yapan Japon Deniz Kuvvetleri personelini geri çekme planını askıya aldı.

Shinzo Abe, 12 Eylül 2007 tarihinde sağlık sorunlarını ileri sürerek Japonya Başbakanlığı görevinden istifa etti.

478 oyun 328'ini alarak ikinci kez Japonya Başbakanı oldu. Tekrar Başbakan seçilen Abe, bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. Başbakan oldu. 26 Aralık 2012 tarihinde göreve başlamıştır.

28 Ağustos 2020'de Abe, ülseratif kolit rahatsızlığının yeniden tekrarlamasını gerekçe göstererek Başbakanlıktan ve Liberal Demokrat Partisinin Genel Başkanlığı'ndan istifa etti.

