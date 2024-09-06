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  4. Suikastin detayları 61 yıl sonra ortaya çıktı! Açık artırmada satılacak

Suikastin detayları 61 yıl sonra ortaya çıktı! Açık artırmada satılacak

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
06.09.2024 11:18
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1963 yılında ABD’de şehir merkezi geçişi esnasında suikaste uğrayan ABD’nin 35. Başkanı John F. Kennedy’nin son anları açık artırma ile satış çıkacak. Suikasatin son anlarını 61 yıl sonra açığa çıkarken, görüntülerin 100.000 dolarla satışa çıkarıldığı bildirildi.

22 Kasım 1963'te yılında Dallas’ta motorlu konvoyu ile şehir merkezinde geçişi esnasında suikaste uğrayan ABD’nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy’nin hiç görülmemiş görüntüleri ortaya çıktı. Daha önce kanlı uzun iç çamaşırları 1 milyon dolara satılan Kennedy’nin, suikaste uğradığı görüntüler, Remarkable Rarities müzayedesinde açık arttırma ile satışa çıkacak. 4 Eylül tarihinde başlayan açık artırma, 28 Eylül’e kadar devam edecek.

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SUİKAST ANLARI SATIŞA ÇIKTI

Açık arttırmaya çıkan ve daha önce hiç görülmemiş orijinal 8 mm renkli filmlerde, Kennedy’nin konvoyunun Dealey Plaza'ya varmadan önceki bölümleri ve suikast sonrasında başkanlık limuzininin Parkland Memorial Hastanesi'ne giderken North Stemmons Otoyolu'nda hızla ilerlediği görüntüler bulunuyor.

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Ayrıca, fotoğraflarda Dallas Polis Departmanına ait dört motosiklet ve onları takip eden kırmızı flaşlı bir polis arabası, başkanlık limuzinine (modifiye edilmiş gece mavisi 1961 Lincoln Continental Convertible) otoyolda eşlik ettiği görülüyor.
Aracın arkasına atlayan Gizli Servis Ajanı Clint Hill, yaralı kocasının üzerine örtülen First Lady Jacqueline Kennedy'yi koruduğu görülüyor.

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AMERİKA'NIN EN TRAJİK GÜNLERİNE DAİT BENZERSİZ BAKIŞ AÇISI

RR Müzayede Evi görüntüleri, "Amerika'nın en trajik günlerinden birine dair benzersiz bir bakış açısı sunuyor ve tarihçilerin ve kamuoyunun incelemesi için yeni materyal sağlıyor" diye açıkladı.

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The Sun'da yer alan habere göre, RR Müzayede Evi'nin başkan yardımcısı Bobby Livingston, "Bilinen diğer görüntülerden farklı olarak bu film, Zapruder filminin hemen ardından gelen bir bölümü yakalayarak tarihin en çok analiz edilen anlarından birine yeni bir bakış açısı getiriyor" dedi.

ABD’nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy’nin görüntülerini yerel bir kamyon şoförü olan Dale Carpenter, Sr. tarafından çekildiği ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
Başkan abd
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