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Şükran Günü kutlamalarında renkli görüntüler

DÜNYA HABERLERİ  | 23.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Thanksgiving Day yani Şükran Günü, ABD'de coşkuyla kutlandı. Her yıl kasım ayının dördüncü perşembe gününde kutlanan Şükran Günü, yine renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel hale gelen yürüyüşte hindi ve çizgi film karakterleri şeklindeki balonlar kullanıldı.

Soğuk havaya rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüşe bandolar da müzikleriyle eşlik etti. İşte geniş güvenlik önlemleri ile gerçekleşen Şükran Günü yürüyüşünden bazı kareler...

Dev balonlarla Şükran Günü yürüyüşü

ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan 'Şükran Günü (Thanksgiving Day)' münasebetiyle düzenlenen ve geleneksel hale gelen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu.
Amerikan perakende zinciri Macy's tarafından düzenlenen geleneksel Şükran Günü yürüyüşü, New York'un kalbi konumundaki Manhattan bölgesinde Central Park'ın batısındaki 77. Sokak'tan başladı ve yaklaşık 4 kilometre sürdü.
Soğuğa rağmen binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte, Macy's markasının sembolü olan 'yıldız' ve Şükran Günü'nün sembolü olan 'hindi' şeklinde dev balonlar taşındı.
Çizgi karakterlerin balonlarının da taşındığı yürüyüşte, patenciler ellerine aldıkları balonlarla renkli görüntüler oluşturdu.
Kentteki ve civarındaki bazı okulların bandoları da yürüyüşe müzikleriyle eşlik etti.
New York polisi, yürüyüş alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
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Anahtar Kelimeler:
ŞÜKRAN GÜNÜ New York

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