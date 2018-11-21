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Şükran Günü Öncesi 'Marul' Uyarısı

21.11.2018 18:43 | Son Güncelleme

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi, 'Escherichia coli' bakterisi salgınına yol açtığı düşünüldüğü için, kişilere bugünlerde marul yememelerini ve evlerindeki marulları atmaları uyarısında bulundu

Şükran Günü Öncesi 'Marul' Uyarısı

Amerika ve Kanada’da televizyonlarda, radyolarda sürekli aynı uyarı var.

‘’Marul yemeyin.’’

Zira iki ülkede koli basili salgını nedeniyle 50 kişi hastalandı, bu kişilerden 13’ü hastaneye yatırıldı.

Amerika Gıda ve İlaç Dairesi, 'Escherichia coli' bakterisi salgınına yol açan marulları piyasadan toplatacak kadar yeterli bilgiye sahip değil.

Ancak salgının kaynağı tespit edilene kadar süpermarket ve restoranlarda marul satılmaması tavsiye ediliyor.

Evdeki marulların hemen atılması, marulun bulunduğu yerin temizlenmesi ve ellerin iyice yıkanması gerekiyor.

Geçen Haziran’da marul kaynaklı koli basili salgınında 5 kişi hayatını kaybetmiş ve 200 kişi salgından etkilenmişti.

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