Şükran Günü Tatilinde Amerika Kara Kışın Etkisinde

Amerika yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altında. Şükran günü tatili nedeniyle ülkede milyonlarca kişinin ailelerini ziyaret amacıyla yer değiştirdiği ülkede olumsuz hava koşulları ulaşımda ciddi aksamalara neden oluyor. Soğuk hava dalgasının doğu eyaletlerden California’ya doğru ilerlediği ifade ediliyor.

Güney Dakota’da soğuk hava ve fırtına en az bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olurken bazı yolların da trafiğe kapanmasına neden oldu. California ve Arizona’da yetkililer halkın yola çıkmadan önce hava tahminlerini dikkate almasını istedi.

Amerika Ulusal Havacılık Dairesi olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde seyahat etmenin imkansız hale geleceği uyarısında bulundu.

Şükran günü tatilinin sona ereceği Pazar günü yaklaşık 3.1 milyon kişinin havayollarıyla evlerine geri dönmesi bekleniyor. Bu rakam Amerika havacılık tarihinde de bir rekor olacak.

Meteoroloji yetkilileri Montana’dan Nebraska ve Wisconsin’e uzanan bölgede ve ayrıca Utah’ın bazı bölgeleri, Colorada ve Wyoming’de de yoğun kar yağısının etkili olmasının beklendiğini vurguluyorlar.

Yüksek kesimlerde rüzgarın saatteki hızının zaman zaman 145 km civarında olabileceği yoğun kar fırtınası nedeniyle de görüş mesafelerinin azalacağı uyarısında bulunuluyor.

Öte yandan Denver Uluslararası Havalimanı civarında etkili olan sisin de uçuşlarda gecikme ve iptallere neden olduğu belirtiliyor.

