Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir

Bebek bekleyen Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti romantik bir paylaşım yaptı. Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e şiirle aşk göndermesi yaptı. Sabahattin Ali'nin şiiri ile gönderme yapan Şükran Ovalı'ya, Caner Erkin yorumla cevap verdi.

ŞÜKRAN OVALI AŞKA GELDİ

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e aşkını şu paylaşımla yineledi;

"Şimdi şiir senin yüzündür

Şimdi benim tahtım senin dizindir.

Sevgilim, saadet ikimizindir

Göklerden gelen bir yadigar gibi

sözün ,şiirlerin mükemmelidir.

Senden başkasını seven delidir

Yüzün çiçeklerin en güzelidir

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Başını göğsüme sakla sevgilim

Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

"Sevişen yaramaz çocuklar gibi" dir dedi.

'BU HAYATTA EN ÇOK SEN SEV BENİ'

Caner Erkin ise eşinin gönderisine, "Bu hayatta en çok sen sev beni ama ben seni daha çok seveceğim, daima en sevdiğimsin" diyerek karşılık verdi.

