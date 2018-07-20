MAGAZİN

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 14:50 | Son Güncelleme

Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e Sabahattin Ali'nin şiiri ile aşk göndermesi yaptı. Caner Erkin'den ise eşinin şiirli göndermesine karşılık gecikmedi.

Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir

Bebek bekleyen Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti romantik bir paylaşım yaptı. Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e şiirle aşk göndermesi yaptı. Sabahattin Ali'nin şiiri ile gönderme yapan Şükran Ovalı'ya, Caner Erkin yorumla cevap verdi.

ŞÜKRAN OVALI AŞKA GELDİ
Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e aşkını şu paylaşımla yineledi;

"Şimdi şiir senin yüzündür

Şimdi benim tahtım senin dizindir.

Sevgilim, saadet ikimizindir

Göklerden gelen bir yadigar gibi

sözün ,şiirlerin mükemmelidir.

Senden başkasını seven delidir

Yüzün çiçeklerin en güzelidir

Gözlerin bilinmez bir diyar gibi

Başını göğsüme sakla sevgilim

Güzel saçlarında dolaşsın elim

Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim

"Sevişen yaramaz çocuklar gibi" dir dedi.

'BU HAYATTA EN ÇOK SEN SEV BENİ'
Caner Erkin ise eşinin gönderisine, "Bu hayatta en çok sen sev beni ama ben seni daha çok seveceğim, daima en sevdiğimsin" diyerek karşılık verdi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiyeGünde 18 saat orgazm olan çiftten 3 tavsiye
Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttuHülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttu
Harbiye Açıkhava'da Levent Yüksel rüzgarı Harbiye Açıkhava'da Levent Yüksel rüzgarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı caner erkin

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu

Kırkpınar pehlivanı Ayhan Aktürk, Tunca Nehri kıyısında ölü bulundu

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Barcelona'dan Domagoj Vida'ya transfer teklifi

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlü sanatçı Arif Susam korkuttu!

Ünlü sanatçı Arif Susam korkuttu!

Kadir İnanır'ın hayranlarına kötü haber

Kadir İnanır'ın hayranlarına kötü haber

Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

Kameralar önünde villanın banyosunda ilişkiye girdiler!

Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttu

Hülya Avşar'ı Ayvalık'ta kim korkuttu

Harbiye Açıkhava'da Levent Yüksel rüzgarı

Harbiye Açıkhava'da Levent Yüksel rüzgarı

Nihat Kahveci ile Fulya Sever evlendi

Nihat Kahveci ile Fulya Sever evlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.