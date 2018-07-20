Şükran Ovalı'dan Caner Erkin'e şiir

Bebek bekleyen Şükran Ovalı ve Caner Erkin çifti romantik bir paylaşım yaptı. Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e şiirle aşk göndermesi yaptı. Sabahattin Ali'nin şiiri ile gönderme yapan Şükran Ovalı'ya, Caner Erkin yorumla cevap verdi.
ŞÜKRAN OVALI AŞKA GELDİ
Şükran Ovalı eşi Caner Erkin'e aşkını şu paylaşımla yineledi;
"Şimdi şiir senin yüzündür
Şimdi benim tahtım senin dizindir.
Sevgilim, saadet ikimizindir
Göklerden gelen bir yadigar gibi
sözün ,şiirlerin mükemmelidir.
Senden başkasını seven delidir
Yüzün çiçeklerin en güzelidir
Gözlerin bilinmez bir diyar gibi
Başını göğsüme sakla sevgilim
Güzel saçlarında dolaşsın elim
Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim
"Sevişen yaramaz çocuklar gibi" dir dedi.
'BU HAYATTA EN ÇOK SEN SEV BENİ'
Caner Erkin ise eşinin gönderisine, "Bu hayatta en çok sen sev beni ama ben seni daha çok seveceğim, daima en sevdiğimsin" diyerek karşılık verdi.
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