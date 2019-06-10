Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den romantik havuz pozu

Oyuncu Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile birlikte çıktığı tatille yaz sezonunu açtı.

3 Ocak 2017’de futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, geçen Ağustos ayında anne olmuş ve vaktinin büyük çoğunluğunu kızına ayırmıştı.

Ovalı son derece yoğun geçen bir yılın ardından bu seneyi kendisine ve eşine ayırarak başbaşa bir tatil yaptı.

Özellikle bayram tatilinde eşi Caner Erkin’le birlikte vakit geçiren ve havuzbaşından bikinili pozlar paylaşan Ovalı hayranlarının beğenisini kazandı.

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve geçen yıl kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, doğum sonrası aldığı kilolar sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. O günden sonra ekranlarda görünmeyen oyuncu, fit görüntüsüyle görenleri şaşırtmıştı. Ovalı 8 ayda 30 kilo vererek dikkat çekmişti.

.

