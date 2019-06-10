MAGAZİN

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den romantik havuz pozu

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

Geçen yıl anne olan Şükran Ovalı doğum kilolarını verdikten sonra bikinili paylaşım yaptı. Eşi Caner Erkin ile birlikte tatilde olan Ovalı'nın paylaşımlarına beğeni yağdı.

Şükran Ovalı ve Caner Erkin'den romantik havuz pozu

Oyuncu Şükran Ovalı eşi Caner Erkin ile birlikte çıktığı tatille yaz sezonunu açtı.

3 Ocak 2017’de futbolcu Caner Erkin ile nikah masasına oturan oyuncu Şükran Ovalı, geçen Ağustos ayında anne olmuş ve vaktinin büyük çoğunluğunu kızına ayırmıştı.

Ovalı son derece yoğun geçen bir yılın ardından bu seneyi kendisine ve eşine ayırarak başbaşa bir tatil yaptı.

sukran-ic

Özellikle bayram tatilinde eşi Caner Erkin’le birlikte vakit geçiren ve havuzbaşından bikinili pozlar paylaşan Ovalı hayranlarının beğenisini kazandı.

sukran-ic-3

Futbolcu Caner Erkin ile evli olan ve geçen yıl kızı Mihran Ela'yı kucağına alan Şükran Ovalı, doğum sonrası aldığı kilolar sebebiyle eleştirilere maruz kalmıştı. O günden sonra ekranlarda görünmeyen oyuncu, fit görüntüsüyle görenleri şaşırtmıştı. Ovalı 8 ayda 30 kilo vererek dikkat çekmişti.

.

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...
Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısını söyleme arzumuza kafamıza sandalye atarak karşılık verdiSermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısını söyleme arzumuza kafamıza sandalye atarak karşılık verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı Şükran Ovalı bikini Caner Erkin-Şükran Ovalı çifti

En Çok Okunan Haberler

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınının günü ve moderatörü belli oldu

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Yusuf Yazıcı bombası! Sosyal medyadan paylaştı

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık!

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ozan Doğulu'dan evlilik yanıtı!

Ozan Doğulu'dan evlilik yanıtı!

Murat Boz'dan vale bahşişi açıklaması

Vale açıklaması: Para üstü istediğim için özür dilemek...

Deniz Akkaya çok sinirlendi ifşa etti: Sapık ruhlu...

Çok sinirlenip ifşa etti: Sapık ruhlu...

Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısını söyleme arzumuza kafamıza sandalye atarak karşılık verdi

Sermiyan Midyat: Ahmet Kaya şarkısını söyleme arzumuza kafamıza sandalye atarak karşılık verdi

Ricky Martin LGBTİ yürüşünde

Ricky Martin LGBTİ yürüşünde

Hatice'nin zaman içindeki değişimi şaşkına çeviriyor!

Hatice'nin zaman içindeki değişimi şaşkına çeviriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.