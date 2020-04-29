MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Şükran Ovalı: Yakında yeşil sahalarda görüşürüz

Şükran Ovalı: Yakında yeşil sahalarda görüşürüz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2020 15:12 | Son Güncelleme

Oyuncu Şükran Ovalı, Beşiktaş forması giyen milli futbolcu eşi Caner Erkin’in mesleğine merak sardı.

Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin ve kızları Mihran Ela ile bilikte bir süredir ev karantinasında.

Şükran Ovalı: Yakında yeşil sahalarda görüşürüz

Evde sıkılan oyuncu, eşiyle birlikte çalışmalara başladı.
Evinin bahçesinde top oynarken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan 35 yaşındaki güzele takipçileri, “Yakında yeşil sahalarda görürüz” şeklinde yorum yaptı.
Bir diğer yorumda ise "En güzel futbolcu sen olmuşsun" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde mor elbisesini giyip evinin bahçesinde güneşli havanın tadını çıkaran Ovalı, bu anları Instagram'dan “Filtre yok güneş var” notuyla paylaşmıştı.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şükran ovalı, caner erkin,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Survivor'daki muhteşem malikanenin sahibi ortaya çıktı!

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Prof. Dr. Ceyhan'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Akşener'den İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt

Akşener'den İmamoğlu ile ilgili iddialara yanıt

Güney Koreli Bakan'dan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

Güney Koreli Bakan'dan dikkat çeken Kim Jong-un açıklaması

ABD'de vaka sayısı 1 milyonu aştı, Trump suçu onlara attı

ABD'de vaka sayısı 1 milyonu aştı, Trump suçu onlara attı

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

Nur Yerlitaş'ın son notu yürek burktu

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Zuhal Topal'la Sofrada'nın birincisi belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kylie Jenner photoshop kurbanı oldu! Takipçileri fark edince…

Photoshop kurbanı oldu! Takipçileri fark edince…

Pınar Deniz: Hoş geldin saçımdaki ak

'Hoş geldin saçımdaki ak'

Phoebe Price'a koronavirüs engel olmuyor

Koronavirüs ona engel olmuyor

Survivor yarışmacısı Gamze Aksu'ya enişte şiddeti! Hastaneye kaldırıldı

Survivor yarışmasına enişte şiddeti!

Simge Sağın’dan ihanet itirafı

Simge Sağın’dan ihanet itirafı

Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

Bülent Ersoy’un annesi son yolculuğuna uğurlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.