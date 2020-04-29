Şükran Ovalı futbolcu eşi Caner Erkin ve kızları Mihran Ela ile bilikte bir süredir ev karantinasında.
Şükran Ovalı: Yakında yeşil sahalarda görüşürüz
Evde sıkılan oyuncu, eşiyle birlikte çalışmalara başladı.
Evinin bahçesinde top oynarken çektirdiği fotoğrafı Instagram’dan paylaşan 35 yaşındaki güzele takipçileri, “Yakında yeşil sahalarda görürüz” şeklinde yorum yaptı.
Bir diğer yorumda ise "En güzel futbolcu sen olmuşsun" ifadeleri yer aldı.
Geçtiğimiz günlerde mor elbisesini giyip evinin bahçesinde güneşli havanın tadını çıkaran Ovalı, bu anları Instagram'dan “Filtre yok güneş var” notuyla paylaşmıştı.
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