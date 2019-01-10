MAGAZİN

Şükran Ovalı yeni imajıyla şaşırttı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

Oyuncu Şükran Ovalı sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Şükran Ovalı yeni imajıyla şaşırttı!

Futbolcu Caner Erkin ile mutlu bir evliliği yaşayan ve Mihran Ela isminde bir de kızı olan güzel oyuncu Şükran Ovalı yeni yıla yeni bir imajla girdi. Sosyal medya hesabı Instagram’dan kestirdiği saçlarını paylaşan ve takipçilerinin beğenisine sunan Ovalı için çok sayıda yorum yapılırken oyuncunun saçlarını çok kısa kestirdiği yönünde yorumlar öne çıktı. Saçlarını kısacık kestirme akımı oyuncular arasında Bergüzar Korel’in çıkışı sonrasında yayılmıştı. Şükran Ovalı verdiği bu kararın nedeni olarak şu satırları kullandı: “Çok dökülen saçlarıma güle güle, kısa ve rahat saçlarıma merhaba”

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şükran ovalı yeni imaj kısa saç

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