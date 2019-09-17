HABER

Şükri ve Le Drian Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:41 | Son Güncelleme

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian, başkent Kahire’de Orta Doğu’daki gelişmeleri ele aldı

KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ve Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian başkent Kahire’de Orta Doğu’daki gelişmeleri görüştü.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki bakan, düzensiz göç konusundaki iş birliği başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi.

Şükri ve Le Drian'ın Suriye, Libya ve Yemen’de son dönemde yaşanan önemli gelişmelerin yanı sıra Orta Doğu barış girişimlerini de ele aldığı belirtildi.

Fransa’nın Mısır Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise Drian’ın dışişleri bakanı sıfatıyla 7’inci kez Mısır’ı ziyaret ettiği, bu ziyaretini Sudan’ın başkenti Hartum’daki temaslarının ardından gerçekleştirdiği bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin işbaşına geldiği 2014 yılından bu yana Mısır ve Fransa arasında özellikle de savunma alanında önemli anlaşmalar imzalandı.

Fransa, ABD ve Rusya’nın ardından Mısır’ın en fazla silah aldığı üçüncü ülke konumuna yükseldi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Afrin'de çocuklar için 'Yaza Veda' şenliğiAfrin'de çocuklar için 'Yaza Veda' şenliği
Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
değerlendirdi Gelişmeler Le Drian Orta doğu Şukri

En Çok Okunan Haberler

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

TFF üyesinin skandal videosu ortaya çıktı

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

İtalyan model: Harika vakit geçirdik!

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Afganistan'da canlı bombalı çifte saldırı! Çok sayıda ölü var

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Trafik durdu, herkes telefonuna sarıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon! Eylem hazırlığındaki 9 şüpheli gözaltında

Emniyet ve MİT'ten Afrin'de ortak operasyon!

Son dakika: AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

AK Parti'den yargı reformu paketi açıklaması

Son dakika: İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

İstanbul Adliyesi'nde kanlı olay! 1 kişi silahla yaralandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli'den dikkat çeken imam hatip sözleri

AK Partili isimden dikkat çeken imam hatip sözleri

Firari cinayet şüphelisi yakınlarıyla adliyeye gelerek 15 ay sonra teslim oldu

Firari cinayet şüphelisi 15 ay sonra böyle teslim oldu

Hasankeyf'te bu kez mezarlar taşınıyor

Gözyaşlarını tutamadılar! Mezarlar taşınıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.