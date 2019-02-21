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Şükriye nine; 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 13:42 | Son Güncelleme

BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.

Şükriye nine; 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde yaşayan, 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören Şükriye Bayram (113), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya gözüyle bir kez görmek istediğini söyledi.
İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, eşi Nurşen Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte İnegöl’de 100 yaşını aşmış yaşlıları ziyaret ederek hediyeler verdi. Kaymakam Görücü ve beraberindekiler ilk olarak Hocaköy Mahallesi’nde yaşayan ve 113 yaşında olduğunu söyleyen Şükriye Bayram’ı ziyaret etti. 1906 yılında Sultan Abdulhamit döneminde dünyaya gelen Şükriye Bayram, yaşamı boyunca, 3 Osmanlı padişahı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan itibaren 12 cumhurbaşkanı ile 27 başbakan görmenin gururunu yaşıyor. Birinci ve ikinci dünya, Balkan ile Kurtuluş savaşları dönemlerini de yaşayan Şükriye Bayram, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a dualar edip, kendisini görmek istediğini belirtti.
'İNEGÖL'ÜN KÖKÜYÜM'
4 çocuk annesi olan ve torunlarıyla onların çocuklarının sayısı 70’e ulaşan Şükriye Bayram, "İnegöl’ün köküyüm ben. Allah’a çok şükür. Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, ona 5 vakit dua ediyorum. O bizi yaşatıyor. Onu doğuran anaya Allah cennet makamı versin. Kendisine sesleniyorum; Tayyip oğlum, dünya gözüyle bir kez seni göreyim. Sen de beni gör. Allah senden razı olsun. Sana hep dua ediyorum" dedi.
Kaymakam Şükrü Görücü ve beraberindekiler, daha sonra 101 yaşındaki Emine Hatipoğlu ile 100 yaşındaki Azimiye Kılıçer’i ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından konuşan Kaymakam Şükrü Görücü, “İlçemizde yaşayan 100 yaşın üzerindeki çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsinin sağlıkları yerinde. İhtiyaçları olduğunda her zaman yanlarındayız” dedi. Belediye Başkanı Alper Taban ise "Ulu çınarlarımızı ziyaret ettik. Hepsi iyiler. Bu gönüllere dokunmaktır. İnşallah çok daha güzel olacak her şey" dedi.

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