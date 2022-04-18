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  4. Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı! "Keşke babam olsa..."

Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı! "Keşke babam olsa..."

18.04.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü isimlerin katıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeği gündemde. Şükriye Tutkun iftardan bir paylaşım yaparak Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Keşke babam olsa boşuna dememişim. Büyük insan" yorumunda bulundu.

Şükriye Tutkun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı paylaştı! "Keşke babam olsa..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ünlülerle buluştuğu Dolmabahçe iftarı sonrası ünlü isimlerden paylaşımlar da gelmeye başladı. Şükriye Tuktun her fırsatta sevgisini dile getirdiği Erdoğan'la ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Şükriye Tutkun paylaşımında "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen herkese güleryüzle evet diyen, esprili, hep gülümseyen Erdoğan keşke babam olsa boşuna dememişim. Büyük insan" dedi.

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BABASININ FOTOĞRAFINI GÖSTERMİŞ

Ünlü isim ardından bir paylaşım daha yapıp şunları yazdı: 'Sayın Cumhurbaşkanım, Kasımpaşa’lı Şöför Müslüm’ün kızıyım ben hatırlar mısınız, Tempa Matador minibüsü varmış, stada gelirmiş hep' sonra fotoğrafını gösterdim, 'Bitirim adammış' dedi. Oysa ki ben hep tanıdığına dair hayaller kurmuştum. Babam gibi adam."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Şükriye Tutkun
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ne diyon teyzem ya..
abartma şükriye, maksadını aşma derim, seversin saygı duyarsın anlarızda (uçmuşsun yani ne içtin?)

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