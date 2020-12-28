Sukulent bitkisi nedir? Bakımı için nelere dikkat edilmelidir?

Sukulent, hoş görüntüsünün yanında evde bakımı kolay olan bir bitkidir. Bu güzel bitkiyi evinize aldıysanız bakımı hakkındaki tüm püf noktaları bu yazımızda bulabilirsiniz. İşte sukulent hakkında her şey… Kaktüs Ailesinden : Sukulent Nedir ? Sukulent son zamanlarda hem güzel görüntüsü, hem de kolay bakımı sebebiyle oldukça tercih edilen bir ev bitkisi haline gelmiştir. Sukulent tanımı genellikle “dikensiz kaktüsler” olarak yapılır. Aslında bu tanım kaktüs ailesinden olan sukulentler için kullanılan çok genel bir terimdir. Sukulent, yapraklarında, gövdesinde ve dallarında su tutma özelliği oldukça yüksek olan etli bitki türü için söylenen genel bir kelimedir. Yani tüm kaktüsler birer sukulent iken tüm sukulentler birer kaktüs olmayabilir. Açan çiçekleri ile bulunduğu yeri güzelleştiren sukulentlerin birçok türü ve birçok özelliği bulunur. Büyüme ve gelişmeleri yaz ve ilkbahar mevsiminde tamamlanan sukulentler kışın uyku halindedirler. Türlerine göre farklı zamanlarda çiçek açan sukulentler saplarından çiçek açan bitkilerdir.

Sukulent Türleri Nelerdir? Bulunduğu mekana canlılık katan sukulentlerin birçok çeşidi bulunmaktadır. Sukulent çeşitlerine göre çiçeğinin renkleri de farklılık gösterir. Genelde sukulent çiçekleri mavi, yeşil, bordo renkte olsa da renk renk başka çeşitleri de bulunur. Bazı türleri yapraklarıyla halı gibi toprağını kaplarken bazılarında ise yapraklar saksıyı doldurup taşmaktadır. Türlerine göre farklı iklimlerin gereksinimi duyarlar. Sukulentlerin dolu dolu birbirine bitişik yaprakları küçük tüylerle kaplıdır. Bu sayede buharlaşmayı yavaşlatır ve su tutma oranını arttır. Uzun ömürlü olmalarının sırrı buradan gelir. Toplam 18 gruptan oluşan sukulentlerin bu grupların adı altında ortalama 100 çeşidi bulunmaktadır. Sukulent gruplar : Pachyphytum,

Rochea,

Cotyledon,

Graptopetalum,

Graptosedum,

Crassula,

Echeveria,

Gasteria

Haworthia,

Kalanchoe,

Senecio,

Peperomia,

Rhipsalis,

Aloe,

Aeonium,

Adromischus Sansevieria,

Sedum,

Tillandsia. Bu grupların altında birçok tür bulunsa da en çok bilinen türleri inceledik... En Çok Bilinen Sukulent Türü : Echeveria Elegans: Türkiye’de en çok görülen sukulent türlerinden biridir. İngiltere’de Meksika’lı kartopu, Meksikalı beyaz gül diye adlandırılan bu sukulent türü toprağını bitişik yapraklarıyla kaplar. Türkiye’de park ve bahçelerde sıkça yetişen ve oradan da ev ve ofislere kadar gelen bir sukulent türü olmuştur. Anavatanı Meksika’nın yarı çöl olan bölgeleridir. Echeveria Elegans genellikle 5 veya 15 cm kadar uzayabilir. Mavi veya yeşil olan etli yaprakları suyu uzun süre tutar. Genellikle kışın ve bahar aylarında sarı- pembe renkte çiçekler açar. Echeveria Elegans bakımında en önemli şey güneştir. Bol güneş alan bir yerde yetiştirmelisiniz. Yaz mevsiminde balkona veya bahçeye çıkarılabilir ancak geceleri tekrar eve alınmalıdır çünkü bu tür soğuğa pek dayanıklı değildir. İlkbahar mevsiminden sonbahara kadar toprağı nemli kalacak biçimde sulanmalıdır. Sulama sırasında yapraklara su gelmemelidir. Yaprakları su alırsa yapraklar sararıp çürür. Kış ve sonbahar mevsiminde sulama oldukça azaltılmalı ve nadiren sulama yapılmalıdır.

Dik Yapraklı Sukulent: HAWORTHIA Oldukça sevimli bir sukulent türü olan haworthia Türkiye’de yılan derisi, zebra çiçeği gibi isimlerle bilinir. Anavatanı Güney Afrika olan haworthia bitkisi de bir sukulent türü olduğundan bakımında bol humuslu toprak tercih edilmelidir. Haworthialar çok sağlam ve sağlıklı bitkilerdir. Dayanıklı olmasıyla bilinen bir sukulent türüdür. Haworthia bakımında dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta güneş ısısını çok alan bir yer olmamalıdır. Burada ışık değil ısısından söz ediyoruz çünkü güneş ışığına ihtiyaç duyarken ısısını çok seven bir tür değildir. Aynı şekilde çok ısıdan etkilendikleri gibi çok soğuktan da etkilenirler bu yüzden iki durumu dengelemek önemlidir. İlk dikimden sonra sonra çok sulanmamalıdır. Toprağı iyice kuruduktan sonra sulama yapılmalıdır. Toprağına çok fazla besin takviyesi ve gübreleme yapılmasını sevmeyen bir türdür. Sukulent Bakımı Nasıl Yapılır? Genelde evde bitki bakımına yeni başlayan insanların tercih ettiği sukulent bakımı oldukça kolay olan bir bitkidir. Sukulentin ihtiyaçlarını iyi bilmek ve ona göre bakım yapmak gerekir. Sukulent türlerinin çoğunun bakımı aynı şekilde yapılır. Sukulent bakımında en önemli şey güneştir. Sukulentler çöl bitkisi olduklarından çok fazla güneşe ihtiyaç duyarlar. Mümkünse bulunduğunuz yerin en çok güneş alan bölgesinde durmalıdır. Diğer önemli nokta da seçilen saksı tipidir. Mutlaka delikli bir saksıda yetiştirilmesi gerekir. Sukulent saksılarının toprak ya da kilden olması da sukulentin daha iyi yetişmesini sağlar. Seçilen toprak tipi sukulent ve kaktüslere özel hava alan ve çabuk kuruyan topraklardan olması gerekir. Özellikle sukulent bakımında sulama çok önemlidir. Sukulentler çok su sevmeyen bitkilerdir ve toprakları kontrol edilerek nemlendirerek sulamak gerekir. Kışın ise çook zor kuruduğundan çok daha az sulanır.