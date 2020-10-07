Şükür dil ile yapılacağı gibi amel ve kalp ile de yapılabilir. Hadisler ve diğer kaynaklar şükretmenin ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde gözler önüne seriyor. Peygamber Efendimiz sadece kendini düşünen insanları pek sevmezken, kendinden başka Müslümanları düşünenleri ise çok beğenirmiş. Allah-u Teala'nın verdiği nimetlere şükreden, sıkıntılara karşı sabırlı olan herkes hiç şüphesiz mükafatlandırılır. Bu yüzden sahip olduğumuz her şey için Allah'a sık sık şükretmemiz gerekir. Dilerseniz “Şükür duası nasıl yapılır?”, “Şükür namazı ne zaman, nasıl kılınır?” gibi soruların yanıtlarına birlikte göz atalım. Şükür Duası Arapça Okunuşu Allahümme inni es'elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve'neuzü bike min şerri meste'azeke minhü nebiyyüke Muhammedün. Ve ente'l müstean ve aleyke'l belağ ve la havle ve la kuvvete illa billah. Şükür Duasının Anlamı Allah’ın verdiği nimetlerin ve yaşattığı tüm güzel şeylerin daimi olabilmesi için şükür duası okumak çok önemlidir. Duamızın daha faydalı olabilmesi için okuduğumuz şükür duasının anlamını bilmek oldukça mühimdir. Şükür duası Türkçe olarak incelendiğinde duanın bize verdiği mesaj çok daha iyi kavranabilir.

Allah'ım senin peygamberin Muhammed'in senden dilediklerini bende dilerim. Peygamberin sana sığındığı şerlerden bizler de sana sığınırız. Yardım ancak senden dilenir ve beklenir. İnsanı dünya ve ahiretin muradına eriştiren ancak sensin. Günahtan kaçmak için güç, ibadet edebilmek için kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılır. (Tirmizi 89) Şükür Duasının Faydaları Şükür duası fazileti oldukça bol olan bir duadır. Huzurumuzu ve mutluluğumuzu artırırken, bol rızk sahibi olmamıza fayda sağlayabilir. Şükür duasının Peygamber Efendimizin en önemli sünnetlerinden bir tanesi olduğu da söylenir. Bu nedenle Allah’a şükretmek için dua okumanın Müslümanlar için en önemli görevlerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Şükür duası Allah’ın bize verdiği tüm güzel nimetlerin artmasına neden olur. Şükür duası okunan evde kolay kolay geçim sıkıntısı görülmez.

Sıkıntılarımızdan kurtulmamıza yardımcı olurken kalbimizi ferahlatır.

Şükür duası okumak nefsimize hükmedebilmemizi sağlar ve böylece günah işlemekten kendimizi koruyabiliriz.

Kafamızın içerisindeki olumsuzlukları ve kötü enerjiyi ortadan kaldırarak berrak bir zihne sahip olmamıza yardımcı olur.

Daralma, sıkılma ve mutsuzluk gibi durumlardan bizi kurtararak iç huzurumuzu arttırır. Bizleri açgözlü olmaktan korur ve azla yetinmeyi öğretir. Şükür duası kulluk bilincimizi muhafaza etmemize yardımcı olur. Allah şükür duası okuyanların dualarına yanıt verir ve bu sayede dileklerimiz gerçekleşebilir. Şükür Ne Demek? Günlük hayatta da pek çok kez kullandığımız şükür kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Şükür Allah’a duyulan şükran ve minneti söz, davranış ve kalp ile göstermek anlamına gelir. Bir diğer anlamı da mutluluk veren bir olaya ya da yapılan bir iyiliğe duyulan memnuniyeti dile getirmektir. Şükür nimeti değil de nimet vereni görüp ona şükran sunmak olarak da görülebilir. Hem elimizdeki nimetleri muhafaza etmemize hem de rızkımızın artmasına neden olur. Yapılan iyi bir şeye karşılık teşekkür etmek de şükretmenin başka bir çeşididir. Müslümanlığın rehberi olan Kuranı Kerim’de de Allah'a şükür duası okumanın önemine ve şükreden insanların mükafatlandırılacağına dair pek çok bilgi yer almaktadır. Şükür Duası Nasıl Yapılır? Allah'ın bize verdiği sağlığa, akla ve ilme de şükür etmek gerekir. Hatta aldığımız her nefes bile Rabbimize şükretmemiz için geçerli bir nedendir. Peygamber Efendimizin de güzel haber aldığı zaman şükür duası okuduğu bilinen bir gerçektir. Duanın en önemli noktalarından bir tanesi de samimi olunmasıdır. Hiç şüphe yok ki samimi bir şekilde edilen hiçbir dua Allah tarafından karşılıksız bırakılmaz.

Şükür Duası Ne İçin Okunur? Allah’ın verdiği nimetlerin yanı sıra akıl ve beden sağlığımız için sık sık şükür duası okumalıyız. Şükür duası bir nevi sahip olduklarımızın zekatı gibidir. Sevinçli bir haber aldığımızda ve başımıza iyi bir şey geldiğinde şükür duası okuruz. Kalpten okunan şükür duasının Allah'ın en sevdiği dua olduğunu söyleyebiliriz. Şükür Duası Ne Zaman Okunur? Öncelikle tüm inananların şükür duası okumayı alışkanlık haline getirmelerinin çok önemli olduğunu belirtelim. Büyük İslam alimleri sabah ve akşam şükür duası okumamızın daha hayırlı olacağını belirtirler. Sabah akşam şükür duası okuyan kişilerden ahirette şükür hesabı sorulmayacağı ifade edilir. Kıldığımız namazların sonrasında şükür duası okumak oldukça faziletli bir davranıştır. Peygamber Efendimiz de namaz sonraları şükür duası okumayı bir alışkanlık haline getirmiştir. Şükür Duası Abdestsiz Okunur Mu? Şükür duası okumak için abdest almak şart değildir. İstediğimiz her an abdestimiz olmadan da şükür duası okuyabiliriz. Ancak fırsatımız varsa abdest alarak ibadetimizi daha da kuvvetlendirebiliriz. Şükür duasından önce temizlenmek ve abdest almak duanın faziletlerini arttıran bir davranış olarak kabul edilir.

Şükür Duası Yerine Ne Okunabilir? Allah’a şükretmemiz için sayısız neden vardır. Gökyüzündeki güneşten tutun da hayat kaynağımız su ve oksijene, dünyamızdaki besin kaynaklarına kadar pek çok nimet için Rabbimize sık sık şükretmeliyiz. Şükretmenin tek yolu sadece şükür duası okumak değil elbette. Bütün nimetlerin Allah-u Teala’nın bir hikmeti olduğunu bilmeli ve aklımızdan çıkarmamalıyız. Her iyi şeyin ardından bir “elhamdülillah” demek de bir şükretme yöntemidir. Kuran’da Şükür Duası Yer Alıyor Mu? Şükür duası Kuranı Kerim’de yer almıyor. Ancak Kuranı Kerim’de direkt ya da dolaylı olarak yaklaşık 70 yerde şükürden bahsediliyor. Allah’ın şükreden ve şükretmeyen kullarıyla ilgili görüşlerini de Kuran’da açıkça görebilmek mümkün. Şükür ile İlgili Ayetler Hangileridir? Kuranı Kerim’de şükretmenin önemi birçok yerde üzerine basa basa vurgulanmıştır. Bu nedenle oldukça fazla şükür ayeti bulunuyor. En çok bilinen ve en çok okunan şükür ayetlerini şöyle sıralayabiliriz: Ali İmran Suresi 145. ayet

İbrahim Suresi 7. ayet

Bakara Suresi 152. ayet

Nisa Suresi 147. ayet

Yunus Suresi 10. ayet

Nahl Suresi 53. ayet

Lokman Suresi 20. ayet Şükür ile İlgili Hadisler Nelerdir? Bazı din adamları şükretmenin imanın yarısı olduğunu belirtiyor. Hal böyle olunca tıpkı şükür ayetleri gibi şükür hadislerini de saymakla bitiremiyoruz. Şükür ile ilgili bazı hadisler şunlardır:

Buhari Tefsir 48/2

Müslim, Zühd 64

Tirmizi, Cenaiz 36

Tirmizi, Kıyamet, 58

B1 130 Buhari, Teheccüd, 6 Şükür Namazı Nasıl Kılınır? Şükür namazı Peygamber Efendimizin de yaptığı ibadetlerden bir tanesidir. Beklediğiniz hayırlı bir iş gerçekleştiğinde 2 rekat şükür namazını şöyle kılabilirsiniz: 1. Rekat 2 rekat şükür namazını Allah rızası için kılmaya niyet edilir

“Allahu Ekber” diyerek tekbir alarak namaza başlanır.

Sübhaneke okunur.

Besmele çekilir.

Fatiha Suresi okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir, doğrulur ve daha sonra tekrar secdeye gidilir. 2. Rekat Ayağa kalkılır.

Tekrar besmele çekilir ve Fatiha Suresi okunur.

Şükür namazı duası olarak Kuranı Kerim’den herhangi bir sure okunur.

Rükuya gidilir.

Secdeye gidilir, doğrulur ve daha sonra tekrar secdeye gidilir

Oturduğumuz yerde Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuduktan sonra sağa ve sola selam vererek şükür namazı bitirilir. Şükür Namazı Ne Zaman Kılınır? İstediği bir şeyin hayırlı sonuçlanması ya da sıkıntısından kurtulan bir kimse Allah’a şükretmek için şükür namazı kılabilir. Alimlere göre her gün şükür namazı kılan kişiler Allah’ın en sevdiği kulları arasına girebilir. Şükür Namazı Kaç Rekat? Şükür namazı fazileti en yüksek ibadetler arasında yer alır. Dileyen kişi şükür namazını 2 veya 4 rekat şeklinde kılabilir. Şükür Secdesi Nasıl Yapılır? Yeri ve gökleri yaratan Allah’a şükretmek için yapılan bir başka ibadet de şükür secdesidir. Şükür secdesini şöyle yapabiliriz: