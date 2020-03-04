Şükür kavuşturana: WhatsApp karanlık mod yayınlandı! Peki WhatsApp karanlık modu nasıl açılır?

WhatsApp karanlık mod geldi mi? WhatsApp karanlık mod ne zaman gelecek?... Aylardır bu sorularla karşı karşıya kaldık. Instagram'a ve Messenger'a dahi karanlık mod desteği sunan Facebook ise WhatsApp için karanlık modu tanıttığından beri, yeni özelliğin çok yakında uygulama ekleneceğini söyleyip durdu. iOS ve Android kullanıcıların sadece WhatsApp Beta'dan gelen ekran görüntülerine bakarak imrendiği WhatsApp karanlık modunun beta süreci sonunda tamamlandı.

WHATSAPP KARANLIK MODU YAYINLANDI

WhatsApp dün yayınladığı güncelleme ile birlikte WhatsApp karanlık modunu uygulamaya ekledi. WhatsApp karanlık modu ile birlikte WhatsApp'ın arayüzünde de bir takım değişiklikler oldu. Bu değişiklikler sonucunda uygulamanın içindeki sekmelerin ve mesaj kutucuklarının rengi de değişti. WhatsApp karanlık modunun ve buna bağlı diğer değişikliklerin göze oldukça güzel geldiğini söylememiz gerek.

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AÇILIR?

Özellikle AMOLED ekran kullanan akıllı telefonlarda pil tasarrufu sağlayacak olan WhatsApp karanlık modunu açmak ise oldukça kolay. Öncelikle WhatsApp uygulamanızı App Store veya Google Play Store üzerinden güncellemeniz gerekiyor. Eğer Android bir akıllı telefon kullanıyorsanız Ayarlar>Sohbetler>Tema Seçeneği>sıralamasını takip ederek ''Koyu'' seçeneğine tıklamanız; iOS yüklü bir cihaz (örneğin; iPhone) kullanıyorsanız Ayarlar>Ekran ve Parlaklık>sıralamasını takip edip ''Koyu'' seçeneğine tıklamanız yeterli oluyor. Böylece WhatsApp'ın en yeni ve en beklenen özelliği karanlık modunu hemen deneyimleyebiliyorsunuz.

