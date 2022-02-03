HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namaz kaç rekat, hangi dua ve sureler okunur?

Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namaz kaç rekat, hangi dua ve sureler okunur?

03.02.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şükür namazı, verilen nimetler karşısında mutluluğu ve şükrü Allahu telaya ibadet olarak göstermek istenildiğinde yapılan bir ibadettir. Her kandil zamanında vatandaşlar tarafından şükür namazının nasıl kılındığı, kaç rekat ve şükür namazında yapılan dualar ve süreler araştırılıyor. İşte şükür namazına dair merak edilenler...

Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namaz kaç rekat, hangi dua ve sureler okunur?

Şükür namazı veya diğer bir tanımlamayla şükür secdesi önemli sayılan sünnetlerden bir tanesidir. Allah tarafından verilen tüm nimetlere olan teşekkürünü karşılamak için Allaha teşekkür ve minnet duygusunun ibadet şeklini almış halidir. Şükür namazı aynı zamanda bir dileğin gerçekleştiğinde ve içten gelen bir istekle Allah için kılınan bir nafile namazdır.

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazı kılmak için öncelikle niyet etmek gerekir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek niyet edilmektedir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve ardından Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve bir zammı sure yahut Kuranı kerimden ayet okunur. Rukuya gidilir ve sonra secde yapılır daha sonra ikinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve Zammı sure okunduktan sonra ruku ve secdeden sonra son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur ardından selam verilir.

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Şükür namazında sünnete itibar edildiği için iki rekat olarak kılınmaktadır. Nafile namazların bir çoğunda iki rekat şeklinde kılınması sünnet olmaktadır.

ŞÜKÜR NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Şükür namazında nafile namaz sayıldığı için Fatihadan sonra herhangi bir zammı sure okunabilmektedir. Bazı alimler şükür namazında birinci rekatta Kafirun suresini ikinci rekatta ise İhlas suresini okumayı tavsiye etmektedir. Özellikle sıkıntılı bir zaman dilimi yaşıyorsanız bu şekilde nafile kılınmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon tepkisi! 'Nebati Bey'i üzmek istemediler...'Enflasyon tepkisi! 'Nebati Bey'i üzmek istemediler...'
''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''''Recep Tayyip Erdoğan ismini taşımaktan gurur duyuyorum''
El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!El Türki itiraf etti: IŞİD'in suikast listesi ortaya çıktı!
Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

SON DAKİKA: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Son 19 yılın zirvesini gördü

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

"İlaçları içine iç çamaşırına saklıyor" dedi, kötü sözlere isyan etti

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

İlginizi Çekebilir

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Bir tek siz yaşamıyorsunuz! Bunları yapmayı hemen bırakın

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Doğallığı savunuyor! Yılda sadece iki kez...

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Su içmezseniz başınıza geleceklere inanamazsınız

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.