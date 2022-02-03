Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namaz kaç rekat, hangi dua ve sureler okunur?

Şükür namazı veya diğer bir tanımlamayla şükür secdesi önemli sayılan sünnetlerden bir tanesidir. Allah tarafından verilen tüm nimetlere olan teşekkürünü karşılamak için Allaha teşekkür ve minnet duygusunun ibadet şeklini almış halidir. Şükür namazı aynı zamanda bir dileğin gerçekleştiğinde ve içten gelen bir istekle Allah için kılınan bir nafile namazdır.

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazı kılmak için öncelikle niyet etmek gerekir. Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya diyerek niyet edilmektedir. Daha sonra Allahu Ekber diyerek tekbir alınır ve ardından Subhaneke okunur ve besmele çekilir. Fatiha suresi okunur ve bir zammı sure yahut Kuranı kerimden ayet okunur. Rukuya gidilir ve sonra secde yapılır daha sonra ikinci rekatta da aynı şekilde Fatiha ve Zammı sure okunduktan sonra ruku ve secdeden sonra son oturuşta ettahiyyatü, salli, barik ve Rabbena duaları okunur ardından selam verilir.

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Şükür namazında sünnete itibar edildiği için iki rekat olarak kılınmaktadır. Nafile namazların bir çoğunda iki rekat şeklinde kılınması sünnet olmaktadır.

ŞÜKÜR NAMAZINDA HANGİ DUA VE SURELER OKUNUR?

Şükür namazında nafile namaz sayıldığı için Fatihadan sonra herhangi bir zammı sure okunabilmektedir. Bazı alimler şükür namazında birinci rekatta Kafirun suresini ikinci rekatta ise İhlas suresini okumayı tavsiye etmektedir. Özellikle sıkıntılı bir zaman dilimi yaşıyorsanız bu şekilde nafile kılınmaktadır.

