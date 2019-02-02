HABER

Sulak alanda temizlik yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

BODRUM'da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Gölköy Kovalık Sulak Alanı'na gezi düzenlendi.

Sulak alanda temizlik yaptılar

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Gölköy Kovalık Sulak Alanı'na gezi düzenlendi. Sulak alanda plastik ve cam şişeler başta olmak üzere atılan çöpler tepki çekerken, çevreciler tarafından bölgede temizlik yapıldı.
2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nde Bodrum Yarımadası'nın tek sulak alanına dikkat çekmek amacıyla gezi düzenledi. Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevresini Koruma Derneği, merkezi İzmir'de olan Doğa Derneği üyeleri, çevreci ve duyarlı ilçe sakinleri etkinliğe katıldı. Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü'nden bir grup yetkili ise bölgede incelemelerde bulundu. Yaklaşık 50 kişinin katıldığı etkinlikte, Gölköy Kovalık Sulak Alanı'nda, plastik ve cam şişeler başta olmak üzere çevreye atılan çöpler tepki çekerken, çevreciler tarafından bölgede temizlik yapıldı. Ayrıca yürüyüş gerçekleştirildi, bölgenin tarihi ve doğal yapısı hakkında bilgiler verildi.
Gölköy Kovalık Sulak Alanı'nın Bodrum Yarımadası'nın tek lagünü olduğunu belirten Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Levet Erkol, bir tehlikeye dikkat çekerek, "Denizle bağlantısı olan hem tatlı su ekosistemi hem de tuzlu su ekosisteminin bir araya geçtiği önemli bir sulak alan. Ancak 1960'lı yıllardan itibaren başlayan insan faaliyetleri sonucunda doğal yapısını kaybetmiş durumda. Buraya dikkat çekmek ve geleceğe taşıyabilmek için bir araya geldik. Bu bölgedeki hurma türü, dünyanın sadece bu bölgesinde yetişiyor. Etrafındaki yapılaşma ve su rejimine yapılan müdahaleler nedeniyle, hurmalığın nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu alanın hem Gölköy Sulak Alanı'nın hem de bu hurmalığın korunması için ciddi rehabilitasyon ve restorasyon projeleri üretilmesi gerekiyor" dedi.
ARAZİ RANTI ELEŞTİRİSİ
Bodrum Yarımadası Kültür ve Çevreği Derneği yöneticilerinden Nur Alnıak ise "Bugün çok etkilendim. Eskiye dair varlıkların bugün burada olmadığını gördüm ve elimden geldiğince bu sulak alanı yaşatmaya ve insanlara anlatmaya devam edeceğim" diye konuştu. Sulak alanda eskiden yılan balıkları ve su kaplumbağalarının yaşadığını belirten Cüneyt Karaloğlu ise "Burası defalarca kurutulmaya kalkışıldı, ekosistemi tahrip edildi. Hâlâ direniyor ve varlığını sürdürmeye çalışıyor ama üstündeki olumsuz baskı kalkmış değil. Yaklaşık 40 senedir bu böyle devam ediyor. 40 senedir hem o hurmalık alan yok edilmeye çalışıldı hem de bu sulak alan kurutularak arazi rantına açılmaya çalışındı. Burayı bir türlü var olan kendi değerleriyle kullanabilmeyi akıl edemediler" dedi.
Etkinliğe katılanlarla birlikte bölgeye gelen minik çevrecilerden Adem Demir (9), "Çevreye çöp atmak yerine fidan diksinler" derken, kuzeni Evren Demir (10) ise "Bugün çevreyi temizliyoruz. Her yere çöp atmışlar ve bütün ağaçları kesmişler" dedi.
Yaklaşık 2 saat süren etkinlik sonunda kolları sıvayan çevreciler, bölgeden çoğunluğu plastik atık olmak üzere, poşetlerce çöp toplandı.

FOTOĞRAFLI

Sulak alanda temizlik yaptılarSulak alanda temizlik yaptılarSulak alanda temizlik yaptılarSulak alanda temizlik yaptılar

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Kerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrıKerç Boğazı’nda kaybolan Türk denizcinin ailesinden yetkililere çağrı
30 yıllık başkan yeniden seçildi30 yıllık başkan yeniden seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Arka Sokaklar'da duygusal veda!

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

Savaş gemileri korumasında ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da iğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

İğrenç tecavüz girişimi! Polis yarı çıplak ormanda yakaladı

Antalya'da bir adam misafir olduğu evin 14 yaşındaki kızını kaçırdı iddiası

Misafir olarak gitti küçük kızı kaçırdı!

Bursa'da nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar ortaya çıktı

Nişanlı çifte dehşeti yaşatmışlardı! İğrenç detaylar...

Adana'da deprem! (Son depremler Kandilli Rasathanesi- AFAD)

Adana'da korkutan deprem!

Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş hayatını kaybetti (Aydın Denktaş kimdir?)

'Yavru Vatan'ın acı günü! Kızı duyurdu

Milli Savunma Bakanı Akar ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar sınırda!

Akar sınırdan duyurdu: Kurtuluşları yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.