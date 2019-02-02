AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sulak alanların iklim değişikliği ve doğal afetlerin kontrolü noktasında önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle sulak alanlarımızı korumak, doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, "Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin yaşam alanlarını sulak bölgelerin oluşturduğunu belirtti.

Sulak alanların tatlı su temininden yaban hayatı habitatına, peyzaj estetiğinden turizme çok geniş bir yelpazede hizmet sunduğuna işaret eden Karaaslan, "Doğa ve çeşitli canlı türleri için yeryüzünün en üretken ekosistemleri olan sulak alanların iklim değişikliği ve doğal afetlerin kontrolü noktasında önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle sulak alanlarımızı korumak, doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sulak alanların 14'ünün Ramsar Sözleşmesi ile korunduğunu, ayrıca 48 ulusal ve 9 mahalli öneme sahip sulak alan ile toplamda 908 bin 909 hektardan oluşan 71 sulak alan bulunduğunu anlatan Karaaslan, önemli bir zenginliği barındırdıklarına dikkati çekti.