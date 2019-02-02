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"Sulak alanlarımızı korumak doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Sulak alanların iklim değişikliği ve doğal afetlerin kontrolü noktasında önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle sulak alanlarımızı korumak, doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Sulak alanların iklim değişikliği ve doğal afetlerin kontrolü noktasında önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle sulak alanlarımızı korumak, doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Karaaslan, "Dünya Sulak Alanlar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en zengin yaşam alanlarını sulak bölgelerin oluşturduğunu belirtti.

Sulak alanların tatlı su temininden yaban hayatı habitatına, peyzaj estetiğinden turizme çok geniş bir yelpazede hizmet sunduğuna işaret eden Karaaslan, "Doğa ve çeşitli canlı türleri için yeryüzünün en üretken ekosistemleri olan sulak alanların iklim değişikliği ve doğal afetlerin kontrolü noktasında önemli işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle sulak alanlarımızı korumak, doğal zenginliğimize sahip çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de sulak alanların 14'ünün Ramsar Sözleşmesi ile korunduğunu, ayrıca 48 ulusal ve 9 mahalli öneme sahip sulak alan ile toplamda 908 bin 909 hektardan oluşan 71 sulak alan bulunduğunu anlatan Karaaslan, önemli bir zenginliği barındırdıklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin sahip olduğu sulak alanların akılcı kullanımı, korunması ve gelecek nesillere ulaştırılması için 1994 yılında Ramsar Sözleşmesi'ne taraf olduğunu hatırlatan Karaaslan, "Dünya Sulak Alanlar Günü'nün 2019 yılı teması, 'Sulak alanlar ve iklim değişikliğidir. Sulak alanlar konusunda farkındalığın artırılması ve dünya genelinde çok ciddi bir tehdit olarak etkisini günden güne artıran iklim değişikliğiyle mücadelede kuraklığı önleyen, fazla suyu emerek depolayan, azalan yer altı sularını besleyerek çok aşağı düşmüş taban suyu seviyesini yükselten, doğal bir dengeleyici rolü üstlenerek iklimi yumuşatan sulak alanlar hayati önem taşımaktadır." açıklamasında bulundu.

Karaaslan, Samsun'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daimi listeye girebilmesi için çalışmalarımızı ilgili tüm kurumlarımızla birlikte koordineli şekilde sürdürüyoruz. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, zengin biyolojik çeşitliliği ve kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle ülkemizin en önemli sulak alanlarından biridir. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması ve yaşatılması, yerelin evrensel bir değere dönüşmesi hususunda her birimiz özenle çalışmaya devam etmekteyiz. Dünya Sulak Alanlar Günü'nün sulak alanlarımızın gelecek nesillere sağlıklı şekilde taşınması noktasında bilincin artırılmasına vesile olmasını diliyorum."

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