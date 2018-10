Sulama Birliği: Yer altı suyu kuyularından ücret alınmaması inisiyatifimizde değil

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan çiftçi Ahmet Uysal'ın hizmet almamasına rağmen haksız ücret talep ettiği gerekçesiyle mahkemelik olduğu Devlet Su İşleri'ne (DSİ) bağlı Gediz Sulama Birliği'nden açıklama geldi. Yer altı suyu kuyusuna yönelik sulama ücreti alımının Bakanlar Kurulu kararıyla uygulanmaya başlandığı belirtilirken her şeyin yasal olduğu, ücret almamanın Gediz Sulama Birliği'nin inisiyatifinde olmadığı belirtildi.

Tilkisüleymaniye Mahallesi Muhtarı da olan çiftçi Ahmet Uysal, kendi imkanlarıyla sondaj kuyusu açtığını ancak DSİ'ye bağlı Gediz Sulama Birliği'nin herhangi bir katkısı olmamasına rağmen dönüm başına 5 lira 'su kullanım ücreti' talep ettiğini belirterek konuyu yargıya taşıdı. Ahmet Uysal, DSİ'nin ücret talep etmemesini, eğer ediyorsa sondajı, elektriği ve diğer giderleri birliğin karşılamasını istemiyle Manisa 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Dava süreci sürerken, Gediz Sulama Birliği Başkanı Levent Cankılıç imzalı yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Birliğimiz eski meclis üyesi, çiftçimiz Ahmet Uysal, yer altı suyu kuyusu alacaklarına itirazda bulunarak basın açıklaması yapmıştır. Daha önceki itirazlarında, yer altı suyu kuyusu için ödeme yapmak istememekte, arazilerinin şebeke dışında olduğunu savunmuştur. Ancak yapılan teknik incelemeler sonucu, arazilerinin şebeke içinde olduğunu kendisi de basına yaptığı açıklamada kabul etmiştir. Ayrıca kendisi birliğimizin eski meclis üyesi ve Tilkisüleymaniye Mahalle Muhtarı olup, birliğimizle ilgili her türlü mevzuattan ve yer altı suyu kuyusu ödemelerinin Bakanlar Kurulu kararıyla tahsil edildiğinden haberdardır. Yer altı suyu kuyusuna yönelik sulama ücreti alımı; 2013 yılında 21.12.2012 tarih, 28504 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/4005 numaralı Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulamaya başlamıştır. Yapılan uygulama yasal bir uygulama olup, ücretin alınmaması Gediz Sulama Birliği inisiyatifinde değildir. Hatta DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde şebeke içerisinde yer altı suyu kuyularından para alınmaması halinde alınmayan ücretlerin dönemin mevcut başkanlarına rücu edileceği bildirilmiştir."

'YER ALTI SUYU KUYUSU BORÇLARINIZI ÖDEYİN'

Açıklamada ücretin sadece Gediz Sulama Birliği tarafından değil Bakanlar Kurulu kararı ile tüm sulama birlikleri tarafından alındığı vurgulanırken, "Ahmet Uysal ile Gediz Sulama Birliği arasında konuyla ilgili dava, Manisa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde devam etmektedir. Ahmet Uysal, açıklamasıyla, çiftçimizi yanlış yönlendirmektedir. Kuraklığın kapıda olduğu şu günlerde, Manisa Ovası'nda da, Konya Ovası gibi yer altı sularında ve barajlarda sıkıntılı sezonlar yaşayabileceği görülmektedir. Nitekim 2017 sulama sezonunda kanal suyumuzun kaynağı olan Demirköprü Barajı, 40 gün kadar sulama hizmeti verebilmiştir. Yer altı ve yer üstü su kaynaklarının durumu bir kez daha hatırlatılarak, çiftçilerimizi sağduyuya davet ediyor, yer altı suyu kuyusu borçlarını ödemelerini, yanlı açıklamalara itibar etmemelerini rica ederim. 'Çiftçi Milletin Efendisidir' mantığıyla Gediz- Mesir- Sarıkız Sulama Birliklerinde teknik ve mali anlamda her türlü hizmete layık olmaya çalışılacaktır. "

