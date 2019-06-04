Sulama borusu patlayınca ekili alanları su bastı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle 700 dönüm pamuk ve buğday ekili alanı su bastı.

Mollahamza Mahallesi'nde Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, 700 dönüm pamuk ve buğday ekili arazide zarara neden oldu.

Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Doğantürk, yaptığı açıklamada, sulama borusunun aynı hafta içerisinde ikinci kez patladığını söyleyerek, "Çarşamba günü aynı yerde yine patlama meydana gelmişti. Bütün ekinlerimiz, pamuklarımız heder oldu. Yaklaşık 700 dönüm arazimiz su altında kaldı. Yetkililerden bir an önce arızanın giderilmesini istiyoruz." dedi.

Sular altında kalan pamukları kaldırıp yerine ikinci ürünü ekmek zorunda kalacaklarını belirten Doğantürk, bütün emeklerinin boşa gittiğini ifade etti.

Çiftçi Mustafa Doğantürk de perişan halde olduklarını, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım istediklerini söyledi.

