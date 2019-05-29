HABER

Sulama borusu patlayınca tarlalar su altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 19:43 | Son Güncelleme

Sulama borusu patlayınca tarlalar su altında kaldı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sulama borusunun patlaması nedeniyle yaklaşık bin dönüm pamuk ekili alanı su bastı.

Mollahamza Mahallesi'nde Atatürk Barajı'ndan Suruç Ovası'na su taşıyan toprak altındaki boru henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Tazyikle akan su, yaklaşık bin dönüm pamuk ekili arazide zarara neden oldu.

Çiftçi Yunus Doğantürk, yaptığı açıklamada, köydeki arazilerin su altında kaldığını, kendisinin de 10 dönümde ekili pamuğunun zarar gördüğünü söyledi.

Mustafa Karahan da 30 dönüm pamuk ekili arazisinin zarar oluştuğunu aktararak "Bir yıllık emeğimiz suya kurban gitti. Mağdur olduk. Zararımız büyük." diye konuştu.

Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...Ölüme yürüdü! 'Şeytan' diye bağırdı ve...
Giresun'a şehit ateşi düştüGiresun'a şehit ateşi düştü
GÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandıGÜNCELLEME - Mavi kategorideki terörist tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boru Su Suruç Şanlıurfa tarla

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Emekli aylığınız kesilebilir

Emekli aylığınız kesilebilir

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

'Zümrüt Apartmanı' kitabıyla ilgili flaş gelişme

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

Bakan Soylu duyurdu: Bayramda sürprizimiz var

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

İstanbul'da vahşet! Önce dövdüler, sonra boğazını keserek...

Mavi kategoride aranan MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

MLKP üyesi Ümit Emrah Köse tutuklandı

Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Pençe Harekatı'ndan acı haber: 2 asker şehit

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim Mehmet Yoylu için karar verildi!

Avukatın etek boyuna tepki gösteren hakim için karar verildi!

FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen eski hakimin cezası belli oldu

İlhan Karagöz'ün cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.