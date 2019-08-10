Sulama göletinde intihar etti

Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde, Bağ-Kur emeklisi Ali Osman A.(52), Bahtıllı Sulama Göleti'ne atlayarak, intihar etti.

Evli ve 2 çocuk babası Ali Osman A. dün saat 06.00 sıralarında, Bahtıllı Köyü'ndeki evinden yatağına 'Beni gölette bulursunuz' yazılı not bırakıp, ayrıldı. Notu fark eden yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Kütahya İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü(AFAD) ekiplerinden yardım istendi.

AFAD ekipleri, köye 500 metre mesafedeki Bahtıllı Sulama Göleti'nde botla arama kurtarma çalışması başlattı. Saat 19.00 sıralarında da Ali Osman A.'nın balçığa saplanmış cansız bedeni bulundu. Ali Osman A.'nın cesedi sudan çıkartılırken yakınları gözyaşına boğuldu. Jandarma, soruşturma başlattı.

Ali Osman A.'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bahtıllı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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