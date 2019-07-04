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Sulama göletine giren genç hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 19:12 | Son Güncelleme

Sulama göletine giren genç hayatını kaybetti

Sakarya'da girdiği sulama göletinde boğulma tehlikesi geçiren genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Serdivan ilçesine bağlı Kızılcıklı Mahallesi'nde bulunan sulama göletine giren Yusuf Adak (17), balçık zemine batması nedeniyle bir süre su yüzeyine çıkamadı.

Durumu fark eden çevredekiler tarafından göletten çıkarılan Adak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Adak, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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