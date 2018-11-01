Sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki Hüseyin öldü

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da oyun oynarken dengesini kaybedip sulama havuzuna düşen Hüseyin Baysal (4), boğularak hayatını kaybetti. Anne Ziynettin Baysal, 1 yaşındaki çocuğunu kucağına alıp, oğlu Hüseyin'in cenazesine bakarak gözyaşı döktü.
Olay, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Gülkaya köyünde meydana geldi. Baki Baysal (5) ve kardeşi Hüseyin, evlerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bahçede sulama havuzunun yanına gitti. Sulama havuzuna taş atıp oynayan iki kardeşten Hüseyin Baysal, dengesini kaybedip yaklaşık 1 metre derinliğindeki suya düştü. Kardeşinin havuza düştüğünü gören Baki Baysal, ağlayarak evlerinin önünde ekmek yapan annesi Ziynettin Baysal'ın yanına gidip haber verdi. Anne Baysal, çığlıklar atarak havuzun yanına geldi. Hüseyin Baysal, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Gözyaşlarına boğulan anne Baysal, 1 yaşındaki oğlu Mehmet'i kucağına alıp, ölen oğlunun cesedine bakarak gözyaşı döktü.
Jandarma olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hüseyin Baysal'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
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