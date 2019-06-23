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Sulama havuzuna düşen 6 yaşındaki Hanifi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.06.2019 02:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta, dengesini kaybederek sulama havuzuna düşen Hanifi Orhan (6) hayatını kaybetti.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, dengesini kaybederek sulama havuzuna düşen Hanifi Orhan (6) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Ağabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi Orhan, evden kimseye haber vermeden ayrıldı. Hanifi'nin evde olmadığını fark eden ailesi, aramaya çıktı ancak bir sonuç alamayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve güvenlik korucuları Hanifi Orhan'ı aramaya başladı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmalarında Hanifi Orhan, evlerine 500 metre uzaklıktaki sulama kanalında hareketsiz halde yatarken bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Hanifi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alan küçük Hanifi'nin ailesi ve yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Bölgede yapılan incelemenin arından Hanifi Orhan'ın cansız bedeni Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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