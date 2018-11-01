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Sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 18:25 | Son Güncelleme

Sulama havuzuna düşen çocuk boğuldu

Karaman'da, sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Baysal (4), Gülkaya köyünde arkadaşlarıyla oynadığı sırada 75-80 santimetre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.

Diğer çocukların ailelerine haber vermeleriyle birlikte küçük çocuk sudan çıkarıldı.

Köye gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, çocuğun yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çocuğun cenazesi, Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen baba Kadir ve anne Zeynettin Baysal ile yakınları gözyaşı döktü.

Hüseyin Baysal'ın 2 kardeşi daha olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Karaman

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