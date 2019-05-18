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Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 17:22 | Son Güncelleme

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde su dolu havuza düşen inek vatandaşların uzun çabaları sonrası kurtarıldı.Koyulhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Bektaş Gürbüze ait inek su dolu havuza düştü.

Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde su dolu havuza düşen inek vatandaşların uzun çabaları sonrası kurtarıldı.
Koyulhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde Bektaş Gürbüze ait inek su dolu havuza düştü. Bu esnada çevreden geçen vatandaşlar ise sulama havuzundaki ineği fark etti. İneği su dolu havuzdan kurtarmak isteyen vatandaşlar büyük çaba sarf etti. Vatandaşların uzun çalışmaları sonrası ise su dolu havuza düşen inek kurtarıldı. İneğin düşmeye bağlı olarak ayağında yaralanmalar olduğu görüldü.

Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen inek kurtarıldı

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