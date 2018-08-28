Sulama havuzuna düşen köpeği itfaiye kurtardı 

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ merkeze bağlı Sarıçubuk köyündeki sulama havuzuna düşen köpeği, yardıma çağrılan itfaiye ekipleri kurtardı.
Elazığ Merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bulunan sulama havuzuna belirlenemeyen bir nedenle düşen köpeğin çıkamadığını gören vatandaşlar, köpeği çıkarmak istedi ama başarılı olamadı. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren alışma ile köpeği düştüğü sulama havuzundan çıkararak, sahibine teslim etti.
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