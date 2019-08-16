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Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 09:10 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı.

Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zeytinlik alandaki sulama havuzuna düşen köpeği, itfaiye ekipleri suya girerek kurtardı. Havuza düşen köpeğin kurtarılma anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından kameralara kaydedildi.
Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytinlik alanda bulunan sulama havuzuna köpek düştü. Köpeğin havuza düştüğünü fark eden duyarlı vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğe ulaşamayınca çözümü havuza inmekte buldu. Su dolu havuza merdiven kurarak havuza giren bir itfaiye eri, suyun içerisinde bulunan köpeği kucaklayarak sudan çıkardı. Havuzdan çıkartılan köpek tekrar doğaya salındı.

Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldı

Sulama havuzuna düşen köpek böyle kurtarıldı

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