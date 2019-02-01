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Sulama havuzuna düşen porsuk kurtarılıp doğaya salındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:45 | Son Güncelleme

BURSA'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alandaki boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan porsuk, ekipler tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Karacabey ilçesinde ormanlık alandaki boş sulama havuzuna düşerek mahsur kalan porsuk, ekipler tarafından kurtarılıp, doğaya bırakıldı.

Karacabey'in Bayramdere mevkisindeki ormanlık alanda boş sulama havuzuna porsuğun düştüğü ihbarını alan Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, havuza düşen porsuk özel aparatla yakalandı. Kafese konulan porsuk havuzdan çıkarıldı. Veteriner tarafından yapılan incelemede, porsuğun vücudunda herhangi bir yara olmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. Porsuk daha sonra ormanlık alanda doğaya salındı.

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