Sulama havuzuna düşen Suriyeli çocuk boğuldu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Çavdır ilçesinde, dengesini kaybedip sulama havuzuna düşen Suriyeli 11 yaşındaki Muhammet Hammade boğuldu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında, Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde meydana geldi. Denizli İl Göç İdaresi'ne kayıtlı olan ve Kurban Bayramı ziyareti için Çavdır'daki yakınlarını ziyarete gelen Muhammet Hammade, bölgedeki seraların sulamasında kullanılan havuza düştü. Durumu fark eden çevre sakinleri, Muhammet'i baygın halde sudan çıkardı. Yakınları tarafından Çavdır Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammet Hammade, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Hammade'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından bugün Denizli'de toprağa verildi.

