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Sulama havuzuna düşüp ölen küçük Vahit Efe toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 18:33 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşüp boğularak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Vahit Efe Çine, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sulama havuzuna düşüp ölen küçük Vahit Efe toprağa verildi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşüp boğularak yaşamını yitiren 5 yaşındaki Vahit Efe Çine, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında kırsal Akçay Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçelerinde budama yapan Çine çiftinin oğlu Vahit Efe, bir anda ortadan kayboldu. Mehmet Çine, budama işini bitirmesinin ardından oğlunu göremeyince aramaya çıktı. Çine, oğlunu kendi bahçelerinde bulamayınca yandaki komşularına ait bahçeye gitti. Buradaki 1.5 metre derinliğindeki havuzun dibinde bir karartı gören Çine, suyun bulanık olması nedeniyle emin olamadı. Bunun üzerine havuzun suyunu boşaltan Çine, Vahit Efe'nin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vahit Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun havuzdan çıkartılan cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi.
Vahit Efe'nin cenazesi, yapılan otopsinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Vahit Efe Çine için bugün ikindide Bozdoğan Çarşı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, yaşamını yitiren küçük çocuğun babası Mehmet Çine, annesi Adile Çine ve yakınları katıldı. Cenaze camiye getirildiğinde Adile Çine'nin oğlunun tabutuna saralıp, ağlaması yürekleri burktu. Kılınan namazın ardından küçük çocuğun cenazesi, Bozdoğan Belediyesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Sulama havuzuna düşüp ölen küçük Vahit Efe toprağa verildiSulama havuzuna düşüp ölen küçük Vahit Efe toprağa verildi

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