Sulama havuzunda boğulan 4 yaşındaki Hüseyin toprağa verildi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da oyun oynarken dengesini kaybedip düştüğü sulama havuzunda boğularak yaşamını yitiren Hüseyin Baysal'ın (4) cenazesi bugün defnedildi.

​Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Gülkaya köyünde meydana geldi. Baki Baysal (5) ve kardeşi Hüseyin, evlerinden yaklaşık 300 metre uzaklıktaki bahçede sulama havuzunun yanına gitti. Sulama havuzuna taş atıp oynayan iki kardeşten Hüseyin Baysal, dengesini kaybedip yaklaşık 1 metre derinliğindeki suya düştü. Kardeşinin havuza düştüğünü gören Baki Baysal, ağlayarak evlerinin önünde ekmek yapan annesi Ziynettin Baysal'ın yanına gidip haber verdi. Anne Baysal, çığlıklar atarak havuzun yanına geldi. Hüseyin Baysal, çevredeki vatandaşlar tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Baysal'ın yaşamını yitirdiği saptandı. Hüseyin Baysal'ın cenazesi, bugün Gülkaya köyünde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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