HABER

Sulama havuzunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 21:49 | Son Güncelleme

KONYA'nın Taşkent ilçesinde, Hasan Hüseyin Oğuz (44), 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda ölü bulundu.

Sulama havuzunda ölü bulundu

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Taşkent ilçesinde, Hasan Hüseyin Oğuz (44), 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda ölü bulundu.
Olay, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Avşar Mahallesi'ndeki Avşar baraj inşaatının yanında bulunan sulama havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yakınları Hasan Hüseyin Oğuz'un 40 santimetre derinliğindeki sulama havuzunda hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Oğuz'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede Oğuz'un vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanılmadığı belirtildi. Hasan Hüseyin Oğuz'un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Sulama havuzunda ölü bulundu

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
Amca oğullarını öldüren 2 kardeş, soğan tarlasında yakalandıAmca oğullarını öldüren 2 kardeş, soğan tarlasında yakalandı
Kılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldıKılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

Yeni tartışma! 'Her çocuk doğuran da...'

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.