Sulama kanalı borusu patladı, meyve bahçeleri su altında kaldı

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)- BATMAN merkeze bağlı Yaylıca köyünde sulama kanalının borusu patladı. Patlama nedeniyle meyve ve sebze bahçeleri su altında kalırken, mezraya ulaşım sağlayan yol çöktü.

Batman Barajı’ndan saniyede 6 metreküp suyun verildiği Yaylıca köyüne bağlı Şerbetli mezrasındaki sulama kanalının borusu patladı. Patlama nedeniyle sebze ve meyve bahçeleri ile mısır tarlası su altında kalırken, mezraya ulaşım sağlayan yol çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Mezra sakinlerinden Süleyman Özdemir, patlama anında herkesin paniklediğini, birçok bahçe ve mısır tarlasının su altında kaldığını söyledi. Özdemir, "Büyük bir su uğultusu duyduk. Herkes panikledi. Kanaldan dereye akan su, çevredeki tüm tarlalara hasar verdi. Ekili tarlalarda zarar var" dedi. Geceyi dışarıda geçirdiklerini anlatan Abdurrahman Özdemir ise, "Mezramız büyük bir tehlike atlattı. Mezrada oturanların çoğu geceyi dışarıda geçirdi. Kimse korkudan evlere giremedi. Suyun uğultusuyla mezra sakinlerinin çoğu evlerini boşalttı. Bağ ve bahçelerimiz gitti, su dinamolarımız büyük hasar gördü" diye konuştu. Hasar tespiti için yetkililerin bugün mezraya gidip, incelemelerde bulunacakları bildirildi.

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