Sulama kanalı hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye kurtardı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde sulama kanalının hidrantında mahsur kalan leyleği itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gümüş Mahallesi Asmalı mevkisinde bulunan sulama kanalının hidrantında leylek olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye ihbar etti. İhbar üzerine leyleğin mahsur kaldığı yere gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Kumavşarı şubesi ekipleri, leyleği kurtarmak için çalışma başlattı. Hidrantın içine giren itfaiye ekipleri leyleği kurtararak doğal yaşam alanına bıraktı.



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